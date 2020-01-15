15.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:38

Açıklama için Kayseri Cumhuriyet meydanında toplanan sendika üyelerinden görüntüler

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal'ın konuşması

Sendika üyelerinin bordro yakmasından görüntüler Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

KAYSERİ - Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan memurlar adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek geçim sıkıntısının başladığını söyledi.

Kamu görevlilerinin bugün acı gerçekle yüz yüze kaldıklarını aktaran Ünal, "Maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından memurlar bordrolarını yaktı.

Kaynak: AA

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