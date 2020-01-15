Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti
Açıklama için Kayseri Cumhuriyet meydanında toplanan sendika üyelerinden görüntüler Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal'ın konuşması Sendika üyelerinin bordro yakmasından görüntüler Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti KAYSERİ - Kayseri...
Açıklama için Kayseri Cumhuriyet meydanında toplanan sendika üyelerinden görüntüler
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal'ın konuşması
Sendika üyelerinin bordro yakmasından görüntüler Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti
KAYSERİ - Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan memurlar adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek geçim sıkıntısının başladığını söyledi.
Kamu görevlilerinin bugün acı gerçekle yüz yüze kaldıklarını aktaran Ünal, "Maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamanın ardından memurlar bordrolarını yaktı.