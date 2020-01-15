: Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti

15.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:06

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Kayseri'de 2020 yılı memur maaş zammını protesto için bordro yaktı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, iktidarın 2019'daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam yüzde 9,2 zam yaptığını söyledi.

Gerçekleşen enflasyonun yüzde 11,84 olduğunu ve buna göre memur maaşlarının enflasyonun gerisinde kaldığını ifade eden Kabayel, şunları belirtti:

"Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları 2019'da gerçekleştiği ilan edilen, resmi enflasyonun katbekat üzerindedir. Bugün memurlarımız maaşlarını aldılar ve acı gerçekle yüzleştiler. Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak sürekli gerçekleri dile getiriyor, maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz."

Basın açıklamasının ardından memurlar maaş bordrolarını yaktı.

Kaynak: AA

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