Türkiye Kamu-Sen, mart ayı Asgari Geçim Endeksi sonuçlarını açıkladı

Türkiye Kamu-Sen'in 2021'in mart ayı Asgari Geçim Endeksine göre, tek kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 24 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 8 bin 364 lira oldu.

Türkiye Kamu-Sen'in 2021'in mart ayı Asgari Geçim Endeksine göre, tek kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 24 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 8 bin 364 lira oldu.

Konfederasyonun Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi tarafından hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nin mart ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, tek kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 24 lira 86 kuruş, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 8 bin 364 lira 21 kuruş olarak hesaplandı.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin martta bir önceki aya göre yüzde 1,54 oranla 126 lira arttığını gösterdi. Araştırmada, dört kişilik ailenin sağlıklı biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın geçen ay günlük 66 lira olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1980 lirayı buldu.

"Memurlara da bayram ikramiyesi verilmeli"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ortalama 4 bin 800 lira maaş alan bir memurun, ailesi için yaptığı gıda harcamasının maaşının yüzde 41'ini oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde vatandaşlarımıza yapılan desteklerin artması önemlidir. Özellikle kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek kesim olan memurlarımıza da bayram ikramiyesi verilmesi bir nebze olsun çalışanlarımızı rahatlatacaktır. Salgın döneminin yarattığı etki nedeniyle zor durumda olan esnaf ve serbest çalışanlara da can suyu olacak bu önerimizin hayata geçmesi zaruri olmuştur. Piyasaların canlanması ülke ekonomisi için önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım