Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istedi
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Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istedi

Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istedi
Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış ve refah payı talep etti.

Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış ve refah payı talep etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika genel başkanlarıyla konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dair taleplerini açıkladı.

Yıllardır vatandaşların zorunlu tükettiği mal ve hizmet fiyatlarındaki artışların, memur maaşları için temel kabul edilen enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğini belirten Kahveci, bu nedenle kamu çalışanlarının ücretlerinin, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar karşısında her yıl eridiğine dikkati çekti.

Kahveci, geçen dönemde alınan Hakem Kurulu Kararı gereği kamu görevlilerine 2020'nin ilk ve ikinci 6 aylık dönemlerinde yüzde 4'er, 2021'in her iki 6 aylık dönemi için ise yüzde 3'er zam yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Orta vadeli mali planlara bakıldığında, toplu sözleşme sistemine geçildiği 2012 yılından beri hedeflenen enflasyonun yüzde 5 olduğu ancak bu hedefe hiçbir yıl sonunda ulaşılamadığı görülmektedir. Buna karşın memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlarda hep hedeflenen enflasyon temel alınmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon farkı hariç maaşlara yapılması kararlaştırılan artışlar gerçekleşen enflasyonun sürekli altında kalmıştır."

"Maaşlar ortalama yüzde 10 eridi"

Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin enflasyon karşısında ezildiğini savunan Önder Kahveci, şu rakamları paylaştı:

"2019 yılında 706 dolara karşılık gelen ortalama memur maaşı, 2020 yılı sonunda 570 dolara düştü. Memur maaşı bir senede aylık 136 dolar eridi. 2002'de ortalama memur maaşıyla 22 çeyrek altın alınabilirken, bu rakam bugün 6'ya geriledi. Sadece 2020-2021 haziran ayları itibarıyla 4 kişilik ailenin zorunlu harcamaları tam 1262 lira artarken, ortalama memur maaşındaki artış enflasyon farkı ve temmuz ayı zammı da dahil aylık ortalama 734 lirada kaldı. Yani harcamalar 1262 lira, gelir ise 734 lira arttı. Aile bütçesi son bir yılda 527 lira ile 709 lira arasında değişen rakamlarda açık verdi. Maaşlar ortalama yüzde 10 eridi."

"Memur ve emeklilerin kaybolan yıllarını geri istiyoruz"

Türkiye Kamu-Sen olarak, "Hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz. Geçmişin hesabı kapanmadan geleceğe bakılmaz" düşüncesinde olduklarını vurgulayan Kahveci, şu talepleri sıraladı:

"2022 ve 2023 zammı belirlenmeden önce geçmiş dönemdeki erimenin giderilmesi, ekonomik olumsuzlukların yarattığı yaraların sarılmasının zorunluluğunu ısrarla vurguluyor, memur ve emeklilerin ekonomik olarak kaybolan yıllarını geri istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan kayıplarımıza mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 lira telafi artışı talep ediyoruz. Taban aylığa artışın ardından kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı artışı istiyoruz. 2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 zam ve yine ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz."

"Masa başı oyunların önüne geçmekten geri durmayacağız"

Kahveci, taleplerinin karşılanmasının memurların biriken sorunlarının çözümü için büyük bir adım olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Taleplerimiz, gerçeklerden yola çıkılarak geçerli temellere dayanan, son derece makul ve karşılanabilir bir şekilde hazırlanmıştır. Ekonomik tercihlerin çalışandan yana kullanılması ve siyasetçilerin taktığı pembe gözlükleri çıkarması halinde taleplerimizin karşılanacağından eminiz. Türkiye Kamu-Sen olarak kanunların bizlere tanıdığı yetkiler ölçüsünde, kamu görevlilerinin masa başı oyunlarla haklarının gasp edilmesinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaktan geri durmayacağız."

Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istedi
Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istedi
Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti
Memur-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti
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Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış istedi - Haberler
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