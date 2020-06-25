Türkiye Kamu-Sen'in kuruluşunu 28'inci yıl dönümü Türkiye Kamu-Sen Giresun İl Temsilcisi Tacettin Engin, 28'inci kuruluş yıl dönümlerini gururla kutladıklarını bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen Giresun İl Temsilcisi Tacettin Engin, 28'inci kuruluş yıl dönümlerini gururla kutladıklarını bildirdi.

Engin, yaptığı yazılı açıklamada, 400 bini aşan üyeleriyle omuz omuza, yürek yüreğe, gönül gönüle, sevgi, saygı ve dostluk içinde yolumuza emin adımlarla devam ettiklerini belirtti.

Millet sevgisi, vatan sevdası ve hizmet aşkıyla milli değerleri ve kamu görevlilerinin haklarını koruyup, mutlu, huzurlu ve refah içinde bir kamu çalışanı, birlik, beraberlik ve huzurlu bir toplum için mücadele ettiklerini aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, yine kamu görevlilerimizin teveccühleriyle, ilkelerimizden taviz vermeden, aynı kararlılık, şevk ve inançla nice şerefli 28 yılları idrak edeceğimizden şüphe duymaksızın, kamu görevlilerinin gerçek temsilcisi Türkiye Kamu-Sen'imizin 28. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, nice 28 yıllar diliyorum. 28 yıl önce yanan bu ateş hiç sönmeyecektir. Çok yaşa, var ol Türkiye Kamu-Sen."

Kaynak: AA