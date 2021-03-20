Türkiye Kamu-Sen'in "Bölge Temsilcileri İstişare Toplantısı" Antalya'da yapıldı
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Türkiye Kamu-Sen'in "Bölge Temsilcileri İstişare Toplantısı" Antalya'da yapıldı

20.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:54
Türkiye Kamu-Sen'in

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye'nin milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve geleceğini sahiplenmek zorunda olduklarını belirterek, Türkiye için çalışıp, millet için üreteceklerini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye'nin milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve geleceğini sahiplenmek zorunda olduklarını belirterek, Türkiye için çalışıp, millet için üreteceklerini söyledi.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen'in temsilcileriyle Antalya'da bir otelde düzenlenen "Bölge Temsilcileriyle İstişare Toplantısı" programında, Türk Kamu-Sen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kamu çalışanlarının sorunlarını çözme noktasında güçlü bir tavır ortaya koyduğunu ifade etti.

Salgın süreciyle devlet memurlarının öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Kahveci, özel sektör de dahil olmak üzere 1 milyon sağlık çalışanının salgın döneminde gece gündüz demeden halka hizmet verdiğini dile getirdi.

Mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini aktaran Kahveci, "Bu ülkenin milletiyle bölünmez bütünlüğünü, geleceğini sahiplenmek zorundayız. Eğer üzerinde yaşayacağımız özgür ve bağımsız bir toprak yoksa ne sendikal haklardan ne temel hak ve özgürlüklerden ne de gelecekle ilgili plan yapmaktan bahsedebiliriz. Biz ülkemiz için çalışacağız, milletimiz için üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kahveci, bölge temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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