Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Türk Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Türk Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Türk Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanın hakkını korumak için sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanın hakkını korumak için sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kahveci, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki Türk Sağlık-Sen Antalya Şube binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonunun kuruluşunun bu yıl 29'uncu yıl dönümü olduğunu söyledi.

Kuruluştan bugüne tavırlarının değişmediğini ifade eden Kahveci, son üç yıl içinde toplam 40 binin üzerinde üye artışı sağladıklarını vurguladı.

Çalışanların haklarını sonuna kadar arayacaklarını aktaran Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen, 29 yılda bu tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Şunu hiç kimse unutmasın ki çalışanın hakkının, hukukunun korunması noktasında çalışanın yanında durmaktan Türkiye Kamu-Sen bir santim geri durmayacaktır. Onun için mücadelemizde, davamızda haklıyız ve güçlüyüz." diye konuştu.

Kahveci, konuşmasının ardından beraberindekilerle sendika binasının açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Türk Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Erdoğan: '(Afganistan görüşmeleri) Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık.'
Erdoğan: "(Afganistan görüşmeleri) Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık."
Eski sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit edip zorla birlikteliğe ve para vermeye zorladı
Eski sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit edip zorla birlikteliğe ve para vermeye zorladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Kartal Tibet Sertab Erener
Spor Erol Bulut Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Türk Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:42:45. #1.16#

title