Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Türk Sağlık-Sen Antalya Şubesi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanın hakkını korumak için sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanın hakkını korumak için sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kahveci, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki Türk Sağlık-Sen Antalya Şube binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonunun kuruluşunun bu yıl 29'uncu yıl dönümü olduğunu söyledi.

Kuruluştan bugüne tavırlarının değişmediğini ifade eden Kahveci, son üç yıl içinde toplam 40 binin üzerinde üye artışı sağladıklarını vurguladı.

Çalışanların haklarını sonuna kadar arayacaklarını aktaran Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen, 29 yılda bu tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Şunu hiç kimse unutmasın ki çalışanın hakkının, hukukunun korunması noktasında çalışanın yanında durmaktan Türkiye Kamu-Sen bir santim geri durmayacaktır. Onun için mücadelemizde, davamızda haklıyız ve güçlüyüz." diye konuştu.

Kahveci, konuşmasının ardından beraberindekilerle sendika binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden