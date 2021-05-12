Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa'yı ziyaret etti Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "soykırımın, işgalin ve barbarlığın" her türlüsünü sergileyen İsrail Devleti'nin, adeta bir terör örgütü gibi davranarak, silahsız, masum, kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden, işgal politikalarına karşı çıkan herkesi katlettiğini belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "soykırımın, işgalin ve barbarlığın" her türlüsünü sergileyen İsrail Devleti'nin, adeta bir terör örgütü gibi davranarak, silahsız, masum, kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden, işgal politikalarına karşı çıkan herkesi katlettiğini belirtti.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Önder Kahveci, yönetim kurulu üyeleri ve genel merkez yöneticilerinden oluşan heyet, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa'yı ziyaret etti.

Kahveci, son günlerde Mescid-i Aksa'da yaşanan gelişmeler ve bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, İsrail Devleti'nin zulmünün kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Kahveci, "İsrail Devleti'nin kurulduğu 14 Mayıs 1948'den beri Filistin kan ve gözyaşının adresi olmuştur. Soykırımın, işgalin ve barbarlığın her türlüsünü sergileyen İsrail Devleti, adeta bir terör örgütü gibi davranmakta, silahsız, masum, kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden, işgal politikalarına karşı çıkan herkesi katletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, şunları kaydetti:

"Türkiye Kamu-Sen olarak, İsrail'i yaptığı bu vahşet ve barbarlık nedeniyle şiddetle kınıyor, katliamlarına derhal son vererek, 1967 öncesi sınırlarına çekilmeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatını, İsrail'e karşı etkili bir tavır almaya davet ediyoruz. Kardeş Filistin halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına sonuna kadar destek olacağımızı tüm kamuoyuna bir kere daha ilan ediyoruz."

Büyükelçi Fayed Mustafa, Türkiye Kamu-Sen heyetine Filistin halkı adına teşekkür etti.

Mustafa, "Tüm dünyanın gözü önünde orada bir vahşet yaşanmaktadır. Kutsal ramazan ayımızda İsrail'in sergilediği bu zulme dünya kamuoyu sessiz kalmamalıdır. Türk halkının desteği geçmişte olduğu gibi bugün yine bizlere güç vermektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan