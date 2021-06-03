Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Memurlarımızın maaşı her geçen ay mum gibi erimektedir.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Memurlarımızın maaşı her geçen ay mum gibi erimektedir. Döviz kurlarındaki artış, yatırım araçlarındaki yükseliş, benzin, doğal gaz, elektrik ve gıda başta olmak üzere zorunlu harcamalara gelen zamlar, memurlarımızın belini bükmektedir." ifadelerini kullandı.

Kahveci, yazılı açıklamasında, TÜİK verilerine göre, yılın ilk beş ayında enflasyonun yüzde 6,39, yıllık bazda ise yüzde 16,59 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kamu görevlilerine ve emeklilere, 2021'in ilk altı ayı için yapılan maaş artışı yüzde 3 iken, beş aylık enflasyonun yüzde 6,39 olduğuna dikkati çeken Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu durum, memur maaşlarının enflasyon karşısında resmi olarak yüzde 3,39 eridiğini de ortaya koydu. İlk beş ayda ortaya çıkan bu erime, memur maaşlarına yapılan zamdan daha fazla erime yaşandığını göstermektedir. Buna göre enflasyon, maaş zamlarını kat be kat aşmış durumdadır. Bir ülkede enflasyon, maaşlara yapılan zamdan iki kattan daha hızlı artıyorsa burada ücret politikalarının belirlenmesinde bir aksaklık, gelir dağılımında bir bozukluk var demektir. Yılın daha beşinci ayında sadece enflasyon kaynaklı erime aylık ortalama 163 liraya tekabül etmektedir."

"Kamu çalışanlarının yaşadığı drama son verilmeli"

Toplu sözleşme sisteminde pazarlıkların, hedeflenen enflasyon temeline dayandırılarak yürütülmesini eleştiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımızın maaşı her geçen ay mum gibi erimektedir. Döviz kurlarındaki artış, yatırım araçlarındaki yükseliş, benzin, doğal gaz, elektrik ve gıda başta olmak üzere zorunlu harcamalara gelen zamlar, memurlarımızın belini bükmektedir. Bu bakımdan, toplu sözleşme görüşmelerini beklemeden, kamu çalışanlarının yaşadığı bu drama bir son verilmelidir. Kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin sağlıklı bir yaşama kavuşturulması, yaşanan erimenin telafi edilmesi ve alım güçlerinin artırılması için memur ve emeklilere ivedilikle ek zam yapılmak zorundadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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