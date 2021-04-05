Türkiye Kamu-Sen Edirne Temsilcisi Kanpolat'tan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Kamu-Sen Edirne Temsilcisi Kanpolat'tan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Türkiye Kamu-Sen Edirne Temsilcisi Kanpolat'tan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Türkiye Kamu-Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye Kamu-Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Kanpolat yaptığı yazılı açıklamada, yayınlanan bildirinin darbe dönemlerinden aşina olunan tehditler içerdiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin kahir ekseriyetinin teveccühleriyle göreve gelmiş bir iktidar tarafından idare edildiğini ifade eden Kanpolat, şunları kaydetti:

"Milli iradeye karşı olacak şekilde, siyasi tartışmalardan malzeme üretip devletimizi yeni bir kaos ortamına sürüklemeyi amaçlayan bu bildiriyi reddediyoruz. Hiç kimse, mazide kalmış kötü tecrübeleri canlandırmaya, eski alışkanlıkları ve hastalıkları hortlatmaya cüret etmesin. Milletimiz müsterih olsun. Ana vatan da mavi vatan da gök vatan da kahraman ordumuzun kanatları altında güven içindedir. Bilinmelidir ki, milletimizin bu topraklarda ilelebet huzur içinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti'nin kanla çizilmiş sınırları ve elde edilmiş egemenlik hakları vaz geçilmez değerlerimizdir. Devletimiz ve demokratik cumhuriyetimiz en kıymetli hazinemizdir.

Kadim kültürümüz, inançlarımız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bilimsel düşünce sistemi hedefe varmak için olmazsa olmaz ilkelerimizdir. Kahraman ecdadımızın ve evlatlarımızın kanları ve canlarıyla elde ettiği değerlerimize, hazinelerimize ve ilkelerimize kast edenler, milli iradeyi yok sayarak vesayetçi anlayışa öykünenler geçmişte olduğu gibi bugün de hak ettikleri muameleyi göreceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ozan Tufan Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Kamu-Sen Edirne Temsilcisi Kanpolat'tan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:38:50. #1.14#
title