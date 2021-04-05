Türkiye Kamu-Sen Edirne Temsilcisi Kanpolat'tan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Türkiye Kamu-Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye Kamu-Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Kanpolat yaptığı yazılı açıklamada, yayınlanan bildirinin darbe dönemlerinden aşina olunan tehditler içerdiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin kahir ekseriyetinin teveccühleriyle göreve gelmiş bir iktidar tarafından idare edildiğini ifade eden Kanpolat, şunları kaydetti:

"Milli iradeye karşı olacak şekilde, siyasi tartışmalardan malzeme üretip devletimizi yeni bir kaos ortamına sürüklemeyi amaçlayan bu bildiriyi reddediyoruz. Hiç kimse, mazide kalmış kötü tecrübeleri canlandırmaya, eski alışkanlıkları ve hastalıkları hortlatmaya cüret etmesin. Milletimiz müsterih olsun. Ana vatan da mavi vatan da gök vatan da kahraman ordumuzun kanatları altında güven içindedir. Bilinmelidir ki, milletimizin bu topraklarda ilelebet huzur içinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti'nin kanla çizilmiş sınırları ve elde edilmiş egemenlik hakları vaz geçilmez değerlerimizdir. Devletimiz ve demokratik cumhuriyetimiz en kıymetli hazinemizdir.

Kadim kültürümüz, inançlarımız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bilimsel düşünce sistemi hedefe varmak için olmazsa olmaz ilkelerimizdir. Kahraman ecdadımızın ve evlatlarımızın kanları ve canlarıyla elde ettiği değerlerimize, hazinelerimize ve ilkelerimize kast edenler, milli iradeyi yok sayarak vesayetçi anlayışa öykünenler geçmişte olduğu gibi bugün de hak ettikleri muameleyi göreceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı