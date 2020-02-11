Türkiye Kamu-Sen'den "Milli Elektrikli Tren Seti Projesi"ne destek çağrısı

11.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:12

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren Seti projesine destek istedi.

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak ve beraberindekilerle Sakarya'da faaliyet gösteren TÜVASAŞ'ta milli tren çalışmalarını inceleyen Kahveci, düzenlediği basın toplantısında, yılda 240 alüminyum gövdeli araç üretilecek tesislerde milli trenin gövde üretimlerinin yapılmaya başlandığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

TÜVASAŞ'ın bundan sonra üreteceği tüm araçlarda kullanacağı malzemeleri tamamen yerli ve milli imkanlarla temin etmeyi kendisine ilke edindiğini vurgulayan Kahveci, "Edinilen tecrübelerle 160 kilometre hızın ardından 225 kilometre hızında çalıştırılacak elektrikli tren setlerinin proje çalışmalarının başlaması bizleri gururlandırmış, heyecanımızı bir kat daha artırmıştır. Ne mutlu bizlere ki fabrikamız bu adımlarla hem ülkemizde hem de bölgemizde tek olduğunu bir kez daha ispat etmiştir." diye konuştu.

Kahveci, TÜVASAŞ'ın bu potansiyelinin daha da geliştirilmesi, yüksek teknolojili araçların tasarlanması ve üretime geçebilmesi için daha fazla siparişlerle desteklenmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, bu atılımlarla yüksek hızlı tren, metro ve hafif raylı sistem araçlarının da artık burada üretilebilecek durumda olduğunu kaydetti.

"Burada bir başarı hikayesi yazılıyor"

Yerli ve milli olma yolunda çabalayan bu güzide kuruluşun yaptıklarının görmezden gelinmemesi çağrısında bulunan Kahveci, şöyle konuştu:

"Her şartta gerekli desteğin verilmesini talep ediyoruz. Burada bir başarı hikayesi yazılıyor. Bu hikaye temenni ederim ki hüsranla sonuçlanmasın. Devlet yöneticileri, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri bu meseleye sahip çıksın. Milli bir katma değer oluşturuyoruz. Belki ilerleyen süreçte dünya pazarlarında ciddi yer bulacak, Türkiye'nin ekonomisine, istihdama katkı sağlayacak, aynı zamanda belki cari açığın kapatılmasında önemli bir vazife edinecek. Bu fabrika artık kabuğunu kırmış, yolcu taşıyan ve yurt dışından ithal edilen tüm hızlı ve yüksek hızlı demir yolu araçlarını kendisi yapabilecek konuma gelmiştir. Bu durumun yurt dışındaki firmaları ve onların temsilcilerini ne kadar rahatsız ettiğinin farkındayız. Bu başarı öyküsünde katkısı olan tüm çalışanlara başarılar diliyorum."

Gelecek hedefler için üretime dayalı ekonomi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kahveci, yerli ve milli üretim için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

"3600 ek gösterge, tüm çalışanları kapsasın" önerisi

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kahveci, kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlara çözüm üretecek memur paketi taleplerinin olduğunu, bu paketteki en önemli maddelerden birinin de 3600 ek gösterge olduğunu hatırlattı.

Kahveci, 3600 ek göstergenin belli meslek gruplarına getirilmesinin hakkaniyetli olmayacağını savunarak, tüm çalışanları kapsayacak şekilde adaletli, herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği ek gösterge düzenlenmesini istedi.

Ek gösterge çalışmasının kamu maliyesinin dengelerini sarsacak yükünün olmadığını da savunan Kahveci, memurların emeklilik haklarının ve emeklilik ikramiyelerin yukarılara çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Vergi dilimlerinde adaletli bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ifade eden Kahveci, memurlar için vergi dilimlerinin yüzde 15'te sabitlenmesini talep etti.

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Albayrak da Sakarya'da milli tren üretilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA