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Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği, ek zam talebinde bulundu.

SİVAS (AA) - Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği, ek zam talebinde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların Sivas temsilcileri, memurların seyyanen ek zam ve refah taleplerini dile getirmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Dursun Özen, burada yaptığı açıklamada, ekonomideki gelişmeler sonrasında memura yapılacak maaş zammının hiçbir karşılığı olmadığını söyledi.

Özen, maaşların dolar ve yüksek enflasyon karşısında eridiğini dile getirerek,

"Bu durum küresel salgınla sürdürülemez bir hal aldı. Memurlarımız ve emeklilerimiz, yoksulluk sınırının altında, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır. Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı talep etmiyoruz. Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz." diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi

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AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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