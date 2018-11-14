Türkiye Kamu-Sen'den Ek Zam Talebi

Türkiye Kamu-Sen üyeleri Yediler Parkı'nda bir araya gelerek ek zam talebinde bulundu.

İl Temsilcisi Haydar Urfalı, yapltığı açıklamada, ortalama bir memurun alım gücünün, bir yıl içinde aylık 413,17 TL azaldığının belirtti. Urfalı, "2018 ve 2019 yıllarında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zamlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri, 2017 yılının ağustos ayında gerçekleştirilmiş ve mutabakatla sonuçlanmıştır. Yetkili konfederasyon ve kamu işveren temsilcileri arasında imzalanan toplu sözleşme hükümlerine göre kamu görevlileri ile emeklilerin maaşlarına 2018 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 3,5 olmak üzere kümülatif yüzde 7,6; 2019 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 5 olmak üzere kümülatif yüzde 9,2 artış yapılması kararlaştırılmıştır. Toplu sözleşmeye göre dönemler halinde yapılan maaş zamlarının anılan dönemde gerçekleşen enflasyonun altında kalması durumunda aradaki farkın maaşlara yansıtılması hükme bağlanmıştır. Ancak 2018 yılı başından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde enflasyonda yüksek oranlı artışlar görülmüş, memur ve emeklilerin maaşları reel olarak değer kaybederken alım gücünde büyük düşüşler yaşanmıştır. Öyle ki, 2017 ve 2018 ekim ayları dikkate alındığında yıllık enflasyon yüzde 25,24; 2018 yılının ilk on ayı dikkate alındığında ise yüzde 22,5 olmuştur. Bu süre zarfında ocak ayında 2017 yılına ilişkin yüzde 1,69 ve temmuz ayında yılın ilk altı ayına ilişkin yüzde 5,15'lik enflasyon farkı da eklenerek yapılan hesaplamada memur ve emekli maaşlarının yıllık yüzde 14,8 arttığı görülmektedir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları, enflasyon karşısında bir yılda yüzde 10,4 değer kaybına uğramıştır. Yılın ilk on ayı itibarı ile hesaplandığında ise kamu görevlilerinin alım gücünün yüzde 9,5 düştüğü ortaya çıkmaktadır"dedi.

ALIM GÜCÜ AZALDI

Ortalama bir memurun alım gücünün, bir yıl içinde aylık 413,17 TL azaldığının altını çizen Urfalı, "Bu gelişmelere paralel olarak geçtiğimiz yıl 5 bin 336 TL olan dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcama tutarı, bu yıl tam 854,82 TL artış göstermiş ve 6 bin 191,04 TL'ye ulaşmışken 2 bin 977,67 TL olan ortalama memur maaşı 441,65 TL zamlanmış ve 3 bin 419,32 TL olmuştur. Başka bir ifadeyle enflasyon farkı ödemesi de yapılmasına rağmen maaşlardaki erime ve alım gücündeki kayıp devam etmiş ve ortalama bir memurun alım gücü, bir yıl içinde aylık 413,17 TL azalmıştır.

MAAŞ ARTIŞ ORANI REVİZE EDİLMELİ

Kamu görevlilerinin maaş artış oranının revize edilmesini isteyen Urfalı şöyle konuştu,

"Kamu görevlilerinin mağduriyetini gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek amacıyla 2019 yılı maaş artış oranlarının Yeni Ekonomi Programı'nda belirlenen hedeflere göre revize edildikten sonra memur ve emeklilere ek zam yapılmalı, bu hususta gerekli düzenlemeler bir önce yapılmalıdır. Türkiye Kamu-Sen konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak "Ek Zam Talebimizle" ilgili olarak Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklamaları gerçekleştirilmekteyiz. Bizler de bugün burada talebimizi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak, konuyla ilgili hazırladığımız talebimizi içeren mektuplarımızı sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğimizi duyurmak için burada bir araya geldik. Katılım ve destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz." - ESKİŞEHİR