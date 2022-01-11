Türkiye Kamu-Sen, Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Kamu-Sen, Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı

Türkiye Kamu-Sen, Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye Kamu-Sen'in Aralık 2021 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 10 bin 372 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen'in Aralık 2021 fiyatlarına göre yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 10 bin 372 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun AR-GE Merkezince TÜİK'in Aralık 2021 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 3 bin 835 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 891 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre 729,54 lira artışla 10 bin 372 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 3 bin 837 lira oldu.

"Enflasyon farkı bir zam değildir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ekonomik gelişmeler ışığında kamu görevlilerine ek zam ve refah payı verilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Geçen yıla ait yüzde 36,08'lik enflasyonun, kamu görevlileri ve emeklilerin belini büktüğünü ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumda, memurlara ve emeklilere 6 ay için yapılacak yüzde 7,5 zammın kıymeti kalmamıştır. Ortaya çıkan yüzde 22'lik enflasyon farkını yeni bir zammış gibi göstermek doğru değil. Enflasyon farkı memur ve emeklilerin 2021 yılında eriyen maaşlarının geç kalmış ve yetersiz bir telafisidir. Tekraren ifade ediyorum ki enflasyon farkı, bir zam değildir. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. 2022 ve 2023 yılı zamlarının ekonomik gelişmeler karşısında yeniden belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir."

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

 İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

 Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title