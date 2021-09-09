Türkiye Kamu-Sen, ağustos ayı asgari geçim endeksi araştırması yaptı

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan ağustos ayı fiyatlarına göre, ağustos ayına ait asgari geçim endeksi araştırması yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan ağustos ayı fiyatlarına göre, ağustos ayına ait asgari geçim endeksi araştırması yaptı.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı Önder Kahveci, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde son ana kadar, kamu çalışanlarının lehine karar çıkması için mücadele ettiklerini belirten Kahveci, "Hesaplaşma yoksa helalleşme de yok' diyerek taleplerimizi karşılamaktan uzak teklife karşı masadan kalktık. Sürece katkı sağlamak için bilgimizi, tecrübemizi, örgütlü gücümüzü son dakikaya kadar kullandık. İlgilileri uyarma vazifemizi yerine getirdik. Ancak gördük ki gelinen nokta, bir arpa boyu yol kat etmekten çok uzak." ifadelerini kullandı.

Geçim endeksi araştırması sonucu açıklanan rakamlardan, özellikle gıda fiyatlarının fahiş derecede arttığının görüldüğünü aktaran Önder Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen Ar-ge Merkezimizin yapmış olduğu asgari geçim endeksi çalışması da gösteriyor ki enflasyon yükselmeye, maaşlar erimeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizden vazgeçmiş değiliz"

Kahveci, gelirinin 3'te 2'sini sadece gıda ve barınma giderlerine harcayan çalışanların, maaşlarından geriye kalanı ile hangi harcamayı yapabileceğinin muamma olduğunu ifade etti.

Okul malzemelerinde de hissedilir derecede artış olduğunu bildiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Hal böyle iken kamu çalışanlarının maaşından kalan yaklaşık 1800 lira ile okul masraflarını karşılayabilmeleri mümkün müdür? Geçtiğimiz hafta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında da ortaya çıktı ki 2013'ten beri kamu çalışanlarının enflasyon üzerinde aldığı zam sadece 2 yıl ile sınırlı kaldı. Sadece bu yıl erime yüzde 3'ü buldu. Alım gücü sürekli düşen memurların geçmiş yılların telafisini istemekle ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Seyyanen zam ve refah payı konusunda ısrarcı olmamızın en önemli nedeni de bu kayıplardı. Bu gerçeklerden çok uzak bir toplu sözleşmeye imza atmak kamu çalışanları açısından kabul edilebilir değildir. Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizden vazgeçmiş değiliz. Refah payı, seyyanen zam, vergi dilimleri, bayram ikramiyesinin verilmesi başta olmak üzere sorunlarımıza adil çözüm buluncaya, taleplerimiz hayata geçene kadar var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamu çalışanları şu gerçeği de görmelidir ki, pazarlık masasında Türkiye Kamu-Sen olunca memurların eli daha güçlü hale gelmektedir. Yetki ehline teslim edilirse, kazanımların da istenilen düzeyde olacağı aşikardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe