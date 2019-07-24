Türkiye Kamu-Sen, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler...
Sendika temsilcilerinden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi Görüşmeden detaylar Fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kamu-Sen'in 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini almak...
Sendika temsilcilerinden görüntüler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi
Görüşmeden detaylar
Fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kamu-Sen'in 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini almak için Genel Başkan Önder Kahveci başkanlığındaki Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti.
Kaynak: AA
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