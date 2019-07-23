Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10,...

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10,...

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10, ikinci yıl %8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10,...

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10, ikinci yıl %8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Kaynak: AA
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