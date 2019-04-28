Türkiye Kamu Sen 1 Mayıs'ı Samsun'da Kutlayacak

SAMSUN (İHA) – Türkiye Kamu Sen, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü nedeniyle 1 Mayıs'ı Samsun'da kutlayacağını açıkladı.

19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü nedeniyle birçok etkinlik Samsun'un ev sahipliğinde düzenleniyor. Bir açıklama yayınlayan Türkiye Kamu Sen de 1 Mayıs'ı Samsun'da kutlayacaklarını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yakmak için ilk adımını attığı, milli mücadelenin 100. yılında, genel merkezimizin organizasyonunda 1 Mayıs'ı Samsun'da kutluyoruz. Hem ecdadımızı yad edeceğiz, hem de yaşadığımız sorunları, geleceğe dair beklentilerimizi ve ümitlerimizi ifade edeceğiz. Türkiye Kamu-Sen olarak, hiçbir şeyin ardına saklanmadan, yalnızca çalışanlar, emekliler, işsizler ve milletin hakları için 1 Mayıs'ta Kurtuluş Meydanı'nda olacağız. 1919 ruhuyla, 1 Mayıs 2019'da Samsun Kurtuluş Meydanı'nda olacağız. Tüm halkımızı, il dışından gelenlerle hasret gidermeye, türkülerde buluşmaya, halaylarla coşmaya davet ediyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA