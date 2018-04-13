Türkiye, Kamu Maliyesi Alanında Örnek Gösterilen Ülkelerden Oldu"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kamu maliyesi, en güçlü olduğumuz yerlerden birisi. 1990'lı yıllarda yüksek bütçe açıkları ve yüksek borçlar ekonominin adeta kabusuydu. Bu, enflasyonu yukarı çekiyordu. Son 16 yıldır Türkiye, kamu maliyesi alanında sağladığı başarıyla uluslararası arenada örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi oldu." dedi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) düzenlenen "Ekonomik Görünüm Vergisel Düzenlemeler Reform Gündemi" toplantısında sanayiciler ve iş adamlarıyla bir araya gelen Ağbal, yaptığı konuşmada, büyük bir sanayi geçmişi olan, kalkınan ve büyüyen Uşak'ın kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyüyerek G20'nin en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu anımsatan Ağbal, bu yıl da Orta Vadeli Program'da konulan hedeflere doğru ilerlendiğini, 2018'de büyümenin devam edeceğini, ihracatta hedeflerin yakalanacağını, geçen yılın son çeyreğinde düşme eğilimi görülen enflasyonu daha aşağı çekmeyi öncelikli konulardan biri haline getirdiklerini kaydetti.

Kamu maliyesi

Ağbal, Türkiye ekonomisiyle ilgili olumlu göstergeler bulunduğuna dikkati çekerek, "Kamu maliyesi, en güçlü olduğumuz yerlerden birisi. 1990'lı yıllarda yüksek bütçe açıkları ve yüksek borçlar ekonominin adeta kabusuydu. Bu, enflasyonu yukarı çekiyordu. Son 16 yıldır Türkiye, kamu maliyesi alanında sağladığı başarıyla uluslararası arenada örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi oldu." diye konuştu.

Gelecek yıllarda hükümet olarak bütçe açıklarının daha aşağı çekilmesi, devlet borcunun milli gelire oranının azaltılmasının en önemli önceliklerinden birisi olacağını vurgulayan Maliye Bakanı Ağbal, şunları ifade etti:

"Borçlanma maliyetlerini 2002'den sonra hızla aşağı çektik. 2002 öncesi 100 liralık bütçenin yarısı faize gidiyordu. 2018 bütçesinin yüzde 10'unu faize ayırdık. Şimdi ise kalan yüzde 90'ını yatırıma, hizmete, sağlığa, eğitime ayırabiliyoruz.

Bütçe disiplini ekonominin gidişi açısından çok önemli, hem hizmet yapmaya devam edeceğiz hem de ayağımıza ve yorganımıza dikkat edeceğiz. Vergi alanında arka arkaya birçok düzenleme yaptık. Burada vergi politikasında temel amacımız yatırımların teşvik edilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması."

Ağbal, imalat sanayisinde, Ar-Ge, yenilik, tasarım, makine teçhizat alımları, OSB'lerde altyapı yatırımları gibi pek çok alanda KDV istisnası sağladıklarına dikkati çekerek, teşvik belgeli yatırımlar üzerindeki vergisel yükleri düşürdüklerini, kadın istihdamını teşviğe devam ettiklerini, ihracatta KDV iadesinin hızlandırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir de iş dünyası olarak Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için çalıştıklarını dile getirerek, "Özellikle 2016 yılındaki zorluklara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bizlere sağlanan destek ve teşviklerle ekonomide yüzde 7,4 büyüme yakaladık. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır felsefesi ile yola devam ettik." ifadelerini kullandı.

Uşak'ın tekstil geri dönüşümünde Türkiye'nin lider şehri olduğunu anlatan Kandemir, İstanbul, Bursa ve Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde toplanan konfeksiyon atıklarının ekonomiye kazandırılarak katma değer oluşturulduğunu kaydetti.

Kandemir, Türkiye'de imal edilen battaniyelerin yüzde 85'inin Uşak'ta üretildiğini hatırlatarak, yılda 250 milyon dolar ihracat seviyesini yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Uşak Valisi Salim Demir de köklü sanayi altyapısına sahip Uşak'ın teşvikler ve desteklerle çok ciddi ivme kazanarak büyüdüğünü söyledi.

Toplantının ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, Uşak halısı hediye edildi.

Toplantıya AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ile Mehmet Altay da katıldı.