Türkiye-Kamboçya İş Formu Konferansı Ankara'da yapılacak - Haberler Ekonomi
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Türkiye-Kamboçya İş Formu Konferansı Ankara'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye-Kamboçya İş Formu Konferansı Ankara'da yapılacak

Türkiye-Kamboçya İş Forumu Konferansı yarın Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye- Kamboçya İş Forumu Konferansı yarın Ankara'da düzenlenecek.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenecek Türkiye-Kamboçya İş Forumu Konferansı yarın başlayacak. SANKON tarafından yapılan açıklamada, "Forumun her iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Her iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Umarız bu toplantıdan çıkan netice her iki ülke iş adamları içinde faydalı olur" denildi.

Toplantı öncesinde katılımcılara ücretsiz PCR testi yapılacağı ifade edildi. - ANKARA

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Haber: Türkiye-Kamboçya İş Formu Konferansı Ankara'da yapılacak - Haberler Ekonomi
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