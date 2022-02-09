Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından, 1,5 milyarlık sermaye benzeri kredi girişimi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunma kararı aldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), "Sermaye Benzeri Kredi Sağlanması" konulu bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamız sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu'na bağlı TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunulması ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük makamının yetkili kılınması kararı alınmıştır."