Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan KAP'a açıklama Açıklaması
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan KAP'a açıklama Açıklaması

09.11.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:38
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan KAP'a açıklama Açıklaması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin (TKYB), bankanın yönetim kurulu üyesi ve başkanının seçimi açıklamasına ilişkin düzeltmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin (TKYB), bankanın yönetim kurulu üyesi ve başkanının seçimi açıklamasına ilişkin düzeltmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "6 Kasım 2020'de yapılan özel durum açıklamamızda yönetim kurulu üyeliğine ve başkanlığına seçilen Raci Kaya'nın soyadı sehven Kara olarak yazılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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