Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan Dünya Çevre Günü mesajı
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan Dünya Çevre Günü mesajı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Bankamız, finanse ettiği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarıyla 2019 yılında 2,63 milyon ton/yıl eş değer karbondioksit salımını engelledi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan Dünya Çevre Günü mesajı
04.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:02

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Bankamız, finanse ettiği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarıyla 2019 yılında 2,63 milyon ton/yıl eş değer karbondioksit salımını engelledi. Bu, 120 milyon adet yetişkin ağacın yaratacağı olumlu etkiye karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

Öztop, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sürdürülebilir kalkınmanın doğanın ve toplumların geleceği açısından önemine dikkati çekti.

Stockholm'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan kararla 1974 yılından itibaren her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, gezegenin ve insanlığın geleceğiyle ilgili çevresel sorunların ve önerilerin gündeme getirildiğini hatırlatan Öztop, "Bağlılığımızı taahhüt ettiğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, dünyaca etkisi altında olduğumuz Kovid-19 salgınının yarattığı etkilerin en az hasarla atlatılması açısından büyük önem taşıyor. İklim değişikliği ile mücadele, denizlerin temizliği ve biyoçeşitliliğinin korunması, sorumlu ve sürdürülebilir üretim ve tüketim başlıklarının geniş kitleler tarafından hassasiyetle sahiplenildiğini gözlemliyoruz. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı hedeflerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın, finanse ettiği yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarıyla geçen yıl 2,63 milyon ton/yıl eş değer karbondioksit salımını engellediğini ve bunun 120 milyon adet yetişkin ağacın yaratacağı olumlu etkiye karşılık geldiğini aktaran Öztop, şunları kaydetti:

"Bankamızın kredi portföyünün yüzde 54'ünü, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri oluşturuyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak 31 Mayıs 2020 itibarıyla kurulu gücü yaklaşık 3 bin 639 megavat olan 476 adet yenilenebilir enerji yatırım projesine yaklaşık 11 milyar 697 milyon TL tutarında kredi tahsisi gerçekleştirdik. Finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile yaklaşık 2 milyon konutun ihtiyacı kadar temiz enerji üretimi sağladık. Bu yatırımlar ile iklim değişikliyle mücadelenin yanı sıra kentsel hava kalitesinin iyileştirilmesi yönünde de katkı sağlıyoruz. Bununla beraber elektrik dağıtım sistemlerindeki kayıp oranlarını düşüren enerji verimliliği projeleri desteklenerek nihai kullanıcı olan yaklaşık 15 milyon kişinin daha kaliteli, istikrarlı ve güvenli bir şekilde enerji ihtiyacı karşılanmakla beraber yıllık ortalama 500 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmıştır."

Evsel atıktan enerji üretimine destek

İbrahim Öztop, güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal projelerinin yanı sıra çöp gazından enerji ve enerji verimliliği projelerine de finansman desteği sunduklarını belirterek, "Finanse ettiğimiz biyokütle yatırımları ile ülkemizdeki toplam evsel atık miktarının yaklaşık yüzde 25'inden temiz enerji üretilmesine katkı sağladık. Dünya Bankası ile imzaladığımız Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi çalışmalarına devam ediyoruz. Jeotermal enerji yatırımlarıyla kaynak araştırma ve kuyu açma faaliyetlerindeki risklerin karşılanması amaçlanan Risk Paylaşım Mekanizması yoluyla jeotermal sahalara yatırım yapılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Baca gazı ve atık ısısı ile çalıştırılan bir firmaya sağladıkları finansman ile 40 megavatlık bir enerji tesisi kurulması gibi örnek enerji verimliliği projelerine desteklerini sürdüreceklerini aktaran Öztop, "Bu tesis, yıllık olarak yaklaşık 400 milyon kilovatsaat enerji üretiyor. Banka olarak yenilenebilir enerjinin yanı sıra ülkemizin kaynaklarının etkin kullanımına destek olacak enerji verimliliği projelerine öncelik vermeye devam edeceğiz. Finanse ettiğimiz her yatırımda, yatırım konusu ve tutarından bağımsız olarak uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışması yapıyoruz. Bu çalışma neticesinde çevresel ve sosyal riskleri önlemek adına gerekli aksiyonları belirliyor ve hayata geçmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sorumlu bankacılık prensipleri

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Öztop, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi'nin (UNEP FI) bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek üzerindeki etkisini artırmak üzere oluşturduğu Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin kurucu imzacısı olduklarını da hatırlattı.

Öztop, Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne uyum konusunda yapılan faaliyetlere ve performansa ilişkin 18 ay içerisinde raporlama yapılması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bankamızda buna yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 173 ülkede birçok sektörden farklı büyüklükteki şirketlerin temsil edildiği, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact'ın üyesiyiz. Bankamızın tüm faaliyetlerinin ve kredilendirme kriterlerinin özünü Global Compact'ın 10 ilkesi oluşturuyor. Ayrıca Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'nin de imzacısıyız. 8 binden fazla şirketin gönüllük esası ile sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyu ile paylaştıkları CDP İklim Değişikliği Programı'nda yer alıyoruz.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin üyesiyiz. Bu derneğin faaliyetlerine ve etkinliklerine katılım sağlıyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında Ankara'da bankamızın adını taşıyan iki ormanımız olması da bizi ayrıca gururlandırıyor. 2021 yılında İstanbul'da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Ormanı'nı hayata geçirmiş olmayı planlıyoruz. Yakın zamanda sürdürülebilirlik raporumuzu da yayımlayacağız. Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik endeksine dahil olmak da kısa vadeli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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