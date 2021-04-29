Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 65 milyon TL'lik bono ihracına aracılık
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 65 milyon TL'lik bono ihracına aracılık

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 65 milyon TL'lik bono ihracına aracılık
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bağlı ortaklıklarından Tarım Kredi Holding'e 65 milyon TL'lik kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bağlı ortaklıklarından Tarım Kredi Holding'e 65 milyon TL'lik kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, sürdürülebilir kalkınmayı odağına alarak yürüttüğü yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında verdiği sermaye piyasaları danışmanlığı ile Tarım Kredi Holding'in bono ihracına aracılık etti.

Söz konusu ihraç, Türkiye'de entegre tarım alanında önemli rol üstlenmiş olan ve tarımın finansmanında sermaye piyasası alternatiflerini de değerlendiren Tarım Kredi Holding'in ilk bono ihracı oldu. İhracın satış aracılığını ise Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde sürdürülebilir tarım için önemli bir iş birliğine aracılık ettiklerini belirterek, sermaye piyasası ürünlerinde kaynak ve ürün çeşitliliğini sağlamak ve bu çerçevede, kalkınmada öncelikli sektörlerdeki şirketleri, sermaye piyasası yatırımcılarıyla buluşturmak üzere çalışmalarını hızlandırdıklarını aktardı.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Öztop, şunları kaydetti:

"Yatırım Bankacılığı çatımız altında hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarına finansal danışmanlık hizmetleri veriyor, firmaların farklı finansman kaynaklarına erişmesine aracılık ediyoruz. Tarım sektörünün ülkemizin kalkınmasında ve enflasyon hedeflemesinde taşıdığı önemi göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir tarımın finansmanında aktif rol almaya devam ediyoruz.

2020 yılında aracılık ettiğimiz Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği şirketlerinden Tarkim'in sukuk ihracının yanına Tarım Kredi Holding'in bono ihracını da ekleyerek bu kapsamdaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine bu yıl içerisinde, bir reel sektör şirketi için uluslararası standartlarda raporlama kalitesiyle Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili ihracına aracılık ettik. Bu ve bunun gibi tematik sermaye piyasası ürünlerinin yaygınlaşmasında öncü rol üstlenerek tahvil ve sukuk çalışmalarımıza devam etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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