Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan pandemiden etkilenen işletmelere 300 milyon dolarlık destek
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan pandemiden etkilenen işletmelere 300 milyon dolarlık destek

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Türkiye Kovid-19 Kredi Limiti altında onayladığı 300 milyon dolarlık kaynağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmelere, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik olarak kullandıracak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan pandemiden etkilenen işletmelere 300 milyon dolarlık destek
17.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:50

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Türkiye Kovid-19 Kredi Limiti altında onayladığı 300 milyon dolarlık kaynağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmelere, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik olarak kullandıracak.

TKYB açıklamasına göre, ekonomiye yeni kaynaklar sağlamak üzere çalışmalarına hız veren banka, bu doğrultuda yeni bir anlaşma gerçekleştiriyor. Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, Türkiye Kovid-19 Kredi Limiti kapsamında TKYB'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantörlüğünde 300 milyon dolarlık kredi sağlanmasını onayladı.

TKYB tarafından altyapı, ulaşım, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri ve imalat sektörleri dahil pek çok sektörde nakit akışını destekleyecek bir ürün olarak sunulacak yeni kredi ile işletmelerin, giderler, stoklar veya ticari alacaklar gibi kısa vadeli ödemelerinden kaynaklanan likidite zorluklarını aşmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Bankamız tarafından kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin edilen uluslararası kaynaklar, ülkemizin üretim potansiyelinin artırılması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için ülke olarak topyekün yürüttüğümüz çabaya destek olacak. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan temin ettiğimiz bu kredi çerçevesinde bankamız doğrudan büyük işletmelere ve seçilecek aracı finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimizin omurgası olan, salgın nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan KOBİ'lere destek sunacak." ifadelerini kullandı.

Öztop, kalkınma bankacılığı misyonu doğrultusunda, Kovid-19 salgının ilk etkilerinin görülmeye başlamasından itibaren uzun yıllardır ilişkide oldukları uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları ile salgınla mücadele kapsamında ayırmış olduğu fonlardan Türkiye'ye yönelik kaynak temin etmek üzere görüşmelere başladıklarını ve bu krediyle ilk sonucu aldıklarını dile getirdi.

Bankanın istikrarlı yapısı ile sağladığı uluslararası kaynakların salgının etkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten İbrahim Öztop, "Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın, bankamıza sağladığı bu krediyi, salgın nedeniyle gelir ve iş kaybına uğrayan, finansman güçlüğü yaşayan KOBİ'ler öncelikli olmak üzere işletmelere sunarak üretim ve istihdamın istikrarlı çizgiye dönmesini destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Asya Altyapı Yatırım Bankası Yatırım Operasyonları Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy de TKYB'ye sağlanan kredinin banka tarafından doğrudan ve aracı finans kuruluşları üzerinden işletmelere kullandırılacağını belirtti.

Limitovskiy, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin reel sektöre kısa vadeli likidite sağlama çabalarını destekleyen bu proje, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde şirketlerin ihtiyaç duydukları finansmana erişimini artırmaya ve tedarik zincirindeki bozulmaların etkilerini azaltmaya yardımcı olacak. Sağladığımız finansman, Türkiye'de ekonomik iyileşme ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan KOBİ'lerin direncini artıracak."

Kaynak: AA

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