Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na "Yapılandırılmış Tahvil" ödülü

25.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:29

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, altıncısı düzenlenen 2020 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdiği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı ile "Yapılandırılmış Tahvil" kategorisinde birincilik ve "Yerel Para Birimi Tahvil" kategorisinde ise üçüncülük ödülünü kazandı.

Banka, menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Varlık Finansman Fonu'nu kurarak ilki Aralık 2018, ikincisi ise 2019 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4.15 milyar lira tutarında VDMK ihracı gerçekleştirdi.Konuyla ilgili konuşan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Türkiye'de ilk kez Bankamızca gerçekleştirilen ipotek teminatlı menkul kıymetler (İTMK) bazlı VDMK ihracı işlemi ile Bonds & Loans ödülüne layık görülmemiz, çalışmalarımızın sektör tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. Piyasada daha önce gerçekleşmiş VDMK ihraçları düşük tutarlarda olmakla birlikte vardı. Bizim ürünümüzün farklılığı; VDMK havuzundaki varlığın, kaynak kuruluş olan bankaların ihraç ettiği İTMK Programı olmasıdır. Bu üründe, varlık finansman fonuna aktarılan havuzda, aslında bankaların ihraç ettiği İTMK'lar bulunuyor. Çoğunluk hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sahip olunan Bankamız, önümüzdeki dönemde de yatırım bankacılığının tüm alanlarında aktif rol oynamaya, reel sektörü nitelikli finansal ürünlerimizle desteklemeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul