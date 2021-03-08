Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop: "Çalışmalar kapsamında 27 farklı alanda 9 öncelikli sektörde yatırımlar katlanarak...
08.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:30
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop: "Çalışmalar kapsamında 27 farklı alanda 9 öncelikli sektörde yatırımlar katlanarak artacak.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop: "Çalışmalar kapsamında 27 farklı alanda 9 öncelikli sektörde yatırımlar katlanarak artacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu