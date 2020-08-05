Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini 22 milyar TL'ye yükseltti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini 22 milyar TL'ye yükseltti

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini 22 milyar TL'ye yükseltirken kredi tutarını da 17,1 milyar TL'ye ulaştırdı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini 22 milyar TL'ye yükseltti
05.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:08

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini 22 milyar TL'ye yükseltirken kredi tutarını da 17,1 milyar TL'ye ulaştırdı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından yapılan açıklamaya göre, güçlü performans seyrine 2020'nin ikinci çeyreğinde de devam eden banka, 2020 yılı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre aktiflerini yüzde 15,9, kredilerini yüzde 12,7 artırdı.

Bankanın 22 milyar TL'ye ulaşan aktiflerinin yüzde 78,6'sını oluşturan kredileri ise haziran ayı sonunda 17,1 milyar TL'ye yükseldi.

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi kapsamında aktif rol alan banka, 2019 yıl sonuna göre aktiflerinde yüzde 12,5, kredilerinde ise yüzde 13,2 artış sağladı. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,14 puan azalarak 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 0,65 düzeyine geriledi.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı haziran ayı itibarıyla yüzde 21,24 olurken, altı aylık dönem karı 190,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

"JBIC ve Çin Kalkınma Bankası ile kaynak teminine ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı itibarıyla dış ticaret, turizm ve iç talepteki düşüşle beraber yurt içi iktisadi faaliyette zayıflamanın başladığını dile getirdi.

Öztop "Söz konusu yavaşlama nisan ayında belirginleşirken kademeli normalleşme adımları sayesinde mayıs itibarıyla toparlanmanın başladığını gözlemledik. Ekonomi yönetimi tarafından salgının olumsuz etkilerini gidermek için uygulanan kapsamlı ve destekleyici maliye politikaları ve merkez bankasının finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişini devam ettirmek adına aldığı tedbirler iktisadi faaliyetteki toparlanmada temel faktör olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bankanın bu dönemde ekonomiye uluslararası kaynaklar kazandırdığını ifade eden İbrahim Öztop, şunları kaydetti:

"Dünya Bankasından Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak 25 yıl vadeli 316 milyon avroluk kredi sağladık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL'lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı olan sabit faizli Yatırıma Destek TL kredisini de yine bu dönemde kullanıma sunduk. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye Kovid-19 Kredi Limiti altında 300 milyon dolarlık kaynağımız onaylandı. Bu kaynağı salgından etkilenen işletmelere üretim ve istihdamı artırmaya yönelik olarak kullandıracağız. Bununla birlikte Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve Çin Kalkınma Bankası ile kaynak teminine ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımlara sağladığı kredi desteğiyle sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan bankamız, gelecek dönemde de kalkınma ve yatırım bankacılığı faaliyetleri ile ülke ekonomisine destek olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı Ekonomi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik Güncel
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim Güncel
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Başakşehir Danimarka'da golü erken yedi! Canlı anlatım
Başakşehir Danimarka'da golü erken yedi! Canlı anlatım
Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Orhan Gencebay İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Mehmet Topal Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Liman Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini 22 milyar TL'ye yükseltti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 21:02:21. #1.15#
title