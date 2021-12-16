Türkiye Kahveciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkan adayı Güven: "Esnafın başkanı, esnafının ve halkının yanında olmalıdır" - Haberler Ekonomi
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Türkiye Kahveciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkan adayı Güven: "Esnafın başkanı, esnafının ve halkının yanında olmalıdır"

Türkiye Kahveciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkan adayı Güven:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Kahveciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkanlığına aday olan Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

ANKARA (İHA) - Türkiye Kahveciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkanlığına aday olan Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkentin çeşitli semtlerinde günün her saatinde esnaf ziyaretlerini sürdüren Türkiye Kahveciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkan adayı Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, bu ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Güven, "Esnafın başkanı, esnafının ve halkının yanında olmalıdır. Çok şükür değerli meslektaşlarım her ziyaretimizde şahsıma ve odamıza büyük ilgi gösteriyor. İlgi ve alakaları için her bir kahveci esnafı kardeşimize sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Pazar da olsa hafta içi de olsa fark etmiyor ve sürekli esnafımızın yanında oluyoruz. Allah izin verdiği müddetçe değerli arkadaşlarımızın, kıymetli meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Güven, geride kırgın, küskün ve üzgün insanlar bırakarak ilerlemenin kimseyi makbul bir yere götürmediğinin unutulmaması gerektiğini de ifade etti. - ANKARA

Türkiye Kahveciler ve Büfeciler Federasyonu Genel Başkan adayı Güven: Esnafın başkanı, esnafının ve halkının yanında olmalıdır

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