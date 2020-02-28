Türkiye kahramlarına ağlıyor

28.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:35

Türkiye şehitleri için tek yürek oldu.



Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlip'ten gelen acı haberlerin ardından bugün camilerde cuma hutbesinin mevzuunu 'Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz' olarak belirledi. Suriye'nin İdlib şehrinde hain saldırı sonucu 33 kahraman Türk askeri şehit oldu. Şehadet haberleriyle birlikte 83 milyon vatandaşımız büyük üzüntü yaşadı. Cuma namazında eller kahraman Türk ordusu için semaya açıldı. Şehitlerimiz için Kur'an-ı kerim okundu, dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib'de düzenlenen saldırıda 33 askerin şehit olmasının ardından cuma hutbesini şehitlere ayırdı. Paylaşılan hutbede, milletin dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiği, ağır imtihanlar verdiği belirtilerek, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA