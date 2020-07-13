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Türkiye kağıt sektörü ABD'de pazarında yüzde 101, Çin'de yüzde 49 büyüdü

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü pandemi döneminde bu yılın ilk altı ayında Amerika pazarında yüzde 101, Çin pazarında ise yüzde 49 büyüdü.

Türkiye kağıt sektörü ABD'de pazarında yüzde 101, Çin'de yüzde 49 büyüdü
13.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:55

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü pandemi döneminde bu yılın ilk altı ayında Amerika pazarında yüzde 101, Çin pazarında ise yüzde 49 büyüdü.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kağıt ve kağıt ürünleri sektörü bu yılın ilk altı ayında 833,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün haziran dönemi ihracatında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25'lik artış yaşandı ve pandemi nedeniyle karantina koşullarının sert uygulandığı mart, nisan ve mayıs dönemindeki kayıp büyük oranda geri alındı. Bu yılın ilk altı ayında ise Amerika pazarında yüzde 101, Çin pazarında ise yüzde 49 büyüme kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Karton Ambalajdan sorumlu Başkan Yardımcısı Alican Duran, sektör olarak temel ihtiyaç maddeleri olan gıda, temizlik, ilaç ve diğer sağlık alanlarına yönelik üretimlerinin pandemi döneminde arttığına dikkati çekti.

Duran, sağlık, hijyen, sürdürülebilirlik ve çevre ile barışık üretimin yeni dünyanın trendlerini oluşturduğunu, Türkiye'nin kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe sahip olduğu üretim gücü ile dünya pazarından daha fazla pay alabileceğini bildirdi.

Bu yılın ilk yarısında kağıt ve kağıt ürünleri sektör ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 5,3'lük bir daralma gösterdiğini belirten Duran, "2020'nin ikinci yarısında ise ihracat artışı daha önceki ayları telafi eden haziran gibi devam ederse seneyi 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşen 2019 yılı rakamlarının üzerinde kapatacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karton ambalaj sektörü Avrupa'nın 3'üncü büyüğü oldu

Kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün alt kırılımı olan karton ambalaj tarafında büyük bir başarı yakalandığını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Avrupa karton ambalaj pazarının yüzde 11'ini elimizde bulunduruyoruz ve pandemi döneminde gösterdiğimiz performansla Avrupa üretim sıralamasında iki basamak yükselerek üçüncü olduk. Çünkü temel ihtiyaç maddeleri olan gıda, temizlik, ilaç ve diğer sağlık sektörlerinde üretim yapan firmalarımız pandemi sürecinde yoğun çalışmalarına devam ettiler. Haziranda yeni normale uygun olarak hayata geçirilen gevşeme politikaları ile sorunların kısa sürede çözülmesini bekliyoruz. Türkiye karton ambalaj ihracatını ağırlıklı olarak endüstrinin geliştiği ülkelere yapıyor. ECMA European Carton Makers Association 2018 European Carton Prospects raporuna göre 2017-2022 yılları arasında Avrupa'da 555 bin tonluk bir üretim artışı olacak ve bunun yüzde 46'lık kısmı Türkiye'den sağlanacak. Bugün en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Mısır, Hollanda ve Fransa."

Duran, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi kavramları etrafındaki tartışmaların son yıllarda arttığını ve derinleştiğini vurgulayarak, "Gelecekte en fazla gelişmenin olacağı soğutulmuş ve dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin bozulduğunu akıllı ambalaj tüketiciye bildirebilecek, raf ömrü ile ilgili uyarı yapabilecek. Tüm sektörlerde olduğu gibi ambalaj sektöründe de akıllı ve teknolojik yatırımlarla kendisini geliştiren ve dijital çağa uygun insan kaynaklarına yatırım yapan firmalar, verimliliklerini ve rekabet güçlerini, yurt içi satışlarının yanı sıra ihracatlarını da artırarak sektörün itici gücü olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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