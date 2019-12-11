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Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor lige verilen 1 haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

11.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:08
Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi

Teknik Koleji Atletikspor lige verilen 1 haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.


Türkiye Kadınlar 2.Ligi 6.Grupta namağlup ilerleyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 7.haftasında evinde oynayacağı Hatay Voleybol maçı hazırlıklarını antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin nezaretinde sürdürüyor.


Bu hafta sonu Analig Voleybol müsabakalarından dolayı lige 1 hafta ara verildi. Verilen bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen OSB Teknik Koleji Atletikspor keyifler ve moraller yerinde. Oynadığı 6 maçının tamamını kazanarak 17 puanla zirvede yer alan OSB Teknik Koleji Atletikspor, en yakın takipçisi Antakya Belediyespor'un 2 puan önünde yer alıyor. OSB Teknik Koleji Atletikspor geride kalan 6 hafta sonunda 4 maçını 3-0'lık setlerle, 1 maçını 3-1'lık setle ve 1 maçını ise 3-2'lık setlerle kazanmış oldu.


Mavi-Beyazlılar ligin 7.haftasında sahasında oynayacağı rakibi Hatay Voleybol karşılaşması 21 Aralık 2019 Cumartesi günü OSB Salonunda saat 13.00'de oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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