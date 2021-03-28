Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda yarı final heyecanı sona erdi
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Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda yarı final heyecanı sona erdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda yarı final heyecanı sona erdi

14 Mart tarihleri arasında düzenlenen il elemelerinde dereceye giren sporcular şampiyonluk mücadelesine ortak olmak için düzenlenen yarı final karşılaşmalarında hamle yaptı.

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Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın 6 - 14 Mart tarihleri arasında düzenlenen il elemelerinde dereceye giren sporcular şampiyonluk mücadelesine ortak olmak için düzenlenen yarı final karşılaşmalarında hamle yaptı. 

Şampiyonanın yarı final yarışmaları Tornelo platformu üzerinden düzenlendi. İl yarışmalarında ve bugün sona eren yarı final yarışmalarında dereceye giren sporculara Türkiye Satranç Federasyonu ve şampiyona sponsoru Arzum tarafından çeşitli hediyeler verilecek. Final yarışması covid-19 pandemi sürecinin seyri takip edilerek 32 sporcunun katılımı ile yüz yüze ya da online olarak düzenlenecek. Resmi sonuçlar 31 Mart tarihine kadar federasyonun internet sitesinden açıklanacak. 


Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda yarı final heyecanı sona erdi
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda yarı final heyecanı sona erdi
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda yarı final heyecanı sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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