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Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da yapılacak

2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 1-8 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

26.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:52
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da yapılacak

2020 Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası, 1-8 Mart tarihlerinde 'da düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara Grand Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, lisanslı kadın sporcuların katılabileceği belirtildi.

Toplam 25 bin lira ödül dağıtılacak organizasyonda yer almak isteyenlerin, federasyonun internet sitesinde yer alan "Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi" üzerinden 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar bireysel olarak başvuru yapabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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