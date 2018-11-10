Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 95 - Güneydoğu Adana Basketbol: 87
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Güneydoğu Adana Basketbol’u uzatma bölümünde yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Güneydoğu Adana Basketbol'u uzatma bölümünde yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Umut Özgün Ergün xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx
Bellona Kayseri Basketbol: Melike Oral xxx 19, Yvonne Anderson xxxx 29, Marie Armstrong xx 9, Luca Ivankovic xxx 15, Gamze Takmaz xx 12, Maja Miljkovic x 9, Gizem Sezer xx 2
Güneydoğdu Adana Basketbol: Lauren Ervin xxx 11, Manolya Kurtulmuş xx 6, Lucie Bouthors xxx 13, Brittany Boyd xxx 22, Gabriela Marginean xxx 24, Olesia Malashenko xx 7, Fatmanur Karakaş x 4
1. Periyot: 27-17 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 45-39 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
3. Periyot: 67-61 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
5 Faul alanlar: Manolya Kurtulmuş, Lucie Bouthors, Brittany Boyd (Güneydoğu Adana Basketbol) - KAYSERİ