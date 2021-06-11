Türkiye Kadınlar Basketbol Ligine Yükselmeye Son Bir Adım…

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİNE YÜKSELMEYE SON BİR ADIM...Rize Belediyesi Kadın basketbol takımı Turgutlu Belediyespor'u 63-47 mağlup ederek şampiyonluğa ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmeye çok yaklaştı.

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİNE YÜKSELMEYE SON BİR ADIM…

Rize Belediyesi Kadın basketbol takımı Turgutlu Belediyespor'u 63-47 mağlup ederek şampiyonluğa ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmeye çok yaklaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselecek 2 takımın belirleneceği Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi grup ve final maçlarında hiç yenilmeyen ve oynadıkları oyun ve aldıkları sonuçlarla şampiyonluğun favorisi gösterilen iki takım Rize Belediyesi ile Turgutlu Belediyespor maçından galip ayrılan taraf Rize Belediyesi oldu.

Karşılaşmayı 63-47 kazanan Rize Belediyesi, bu akşam oynanacak olan Tarsus Belediyesi - İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılaşmasında İzmir ekibinin kazanması halinde Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Tarsus'un kazanması halinde ise Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselecek iki takım yarın (Cumartesi günü) oynanacak olan Rize Belediyesi - Tarsus Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi - Turgutlu Belediyespor karşılaşmaları sonucuna göre belli olacak.

Yarın (Cumartesi günü) final grubunda son maçlar oynanacak. Program şöyle:

12 Haziran Cumartesi

12. 00 Çerkezköy Belediyesi - Turgutlu Belediyespor

14. 30 İzmir Büyükşehir Belediyesi - Denge Okulları

17. 00 Rize Belediyesi - Tarsus Belediyesi

Kaynak: Habermetre