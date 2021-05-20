Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Yalova VIP'e 3-0 üstünlük sağlayan Antalya 07 Basketbol, final bileti alan ilk takım oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Yalova VIP'e 3-0 üstünlük sağlayan Antalya 07 Basketbol, final bileti alan ilk takım oldu.

Rakibine karşı ilk iki mücadeleyi 89-78 ve 85-57 kazanan Antalya 07 Basketbol, üçüncü maçtan 72-66 galip ayrılarak finale yükseldi.

Günün diğer mücadelesinde ise Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Emlak Konut'u 62-57 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

İki takım arasındaki dördüncü maç 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Sergey Lavrov Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 18:43:30. #1.15#

title