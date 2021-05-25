Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut'u 81-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut'u 81-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotunu 13-9 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreye 31-27 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği Emlak Konut 44-46 galip bitirse de Antalya 07 Basketbol karşılaşmayı 81-75 kazandı.

Final serisinde ikinci mücadele 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Antalya 07 Basketbol ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 20:56:03. #1.15#

title