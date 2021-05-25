Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut'u 81-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut'u 81-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotunu 13-9 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devreye 31-27 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyreği Emlak Konut 44-46 galip bitirse de Antalya 07 Basketbol karşılaşmayı 81-75 kazandı.
Final serisinde ikinci mücadele 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Antalya 07 Basketbol ev sahipliğinde oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul