Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde 2. maçlar yapıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde 2. maçlar yapıldı.

Antalya 07 Basketbol, sahasında Yalova VİP'i 85-57'lik skorla mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Emlak Konut da ev sahibi avantajına sahip olduğu seride Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u 69-62'lik sonuçla yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

Üç maçı kazanan takımın finale yükseleceği seride üçüncü karşılaşmalar 20 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Müsabaka programı şöyle:

14.30 Yalova VİP-Antalya 07 Basketbol

15.00 Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Emlak Konut

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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