Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Menemen Belediyesi Karşıyaka: 62 Urla Belediyesi Gençlik Spor: 72
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Menemen Belediyesi Karşıyaka: 62 Urla Belediyesi Gençlik Spor: 72

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Menemen Belediyesi Karşıyaka: 62 Urla Belediyesi Gençlik Spor: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasında Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı deplasmanda Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji Kadın Basketbol Takımını 62-72 yendi.

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasında Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı deplasmanda Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji Kadın Basketbol Takımını 62-72 yendi. Bu skorla Urla'nın perileri galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasında Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji Kadın Basketbol Takımını dişe diş bir mücadeleden sonra 62- 72'lik bir skorla geride bıraktı. Bu skorla dört maçlık galibiyet serisi yakalayan yeşil-beyazlılar TKBL 1. Ligi'nin 25. haftasında 36 puan ile 6 sırada yer aldı. Galibiyet sonrası teknik heyet, yöneticiler, takım ve az sayıdaki taraftar büyük sevinç yaşadı. Galibiyetin ardından Urla'nın perileri, gözünü cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçına çevirdi.

"İlk 6 içinde kalmak gibi bir hedefimiz var"

Ligin sonu yaklaştıkça her maç daha zorlu geçecek diyen başantrenör Hakan Yiğit, "Düşme potası, play-off yarışı ve play-off sıralamaları doğrultusunda ister istemez her takım hedefine kitlenmiş durumda. Bizim ilk 6 içinde kalmak gibi bir hedefimiz var ve son maça kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Ekonomik olarak çok zor şartlarda mücadele ederek beklenilenin üzerinde bir başarıya imza atıyoruz" dedi. - İZMİR

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Menemen Belediyesi Karşıyaka: 62 Urla Belediyesi Gençlik Spor: 72
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Menemen Belediyesi Karşıyaka: 62 Urla Belediyesi Gençlik Spor: 72

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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