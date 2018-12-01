Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Mardin Büyükşehir Belediye: 49

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında Elazığ İl Özel İdare, konuk ettiği Mardin Büyükşehir Belediyespor'u 34 sayı farkla 83-49 mağlup etti. Elazığ ekibi bu galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Karşılaşma Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynandı. Maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Elazığ İl Özel İdare ekibi, 1. periyodu 22-12, 2. periyodu 38-25, 3. periyodu 58-39 tamamladı. Elazığ ekibi müsabakayı 83-49 kazanarak, üst üste 8. galibiyetini aldı.

Elazığ ekibinde Abigail kaydettiği 22 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Mardin ekibinde Harris'in 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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