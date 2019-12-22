Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi: Kdz. Ereğli Belediyespor: 0 - Beşiktaş: 1

22.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:53

Kdz. Ereğli Belediyespor sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.



Türkiye Kadınlar 1. Futbol Lig'nde mücadele eden Ereğli Belediyespor Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda ligin iddialı takımlarından Beşiktaş'ı konuk etti. Ereğli Belediyespor ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında kalesinde gördüğü golle Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Ereğli Belediyespor bu sonuçla 8 puanda kalırken Beşiktaş ise puanını 21'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA