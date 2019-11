25.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:52

Türkiye, "Kadına Şiddete" hayır dedi

Vanlı kadınlar 'şiddete hayır' dedi

VAN - Van'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla bir araya gelen kadınlar 'şiddete hayır' dediler.

Soydan Kavşağı'nda bir araya gelen kadınlar, Van Devlet Tiyatrosuna kadar yürüdü. Burada kadınlar adına bir konuşma yapan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kadına şiddete hayır dediklerini ifade ederek, "17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. Hal böyle iken her 'kadın' konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır" dedi.

Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makamın bir kadının yaşam hakkından daha değerli olmadığına vurgu yapan Duran, "Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. Ak kadınlar olarak titizlikle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Bizler 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınların aynı anda ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmasının ardından program Van Devlet Tiyatrosunda devam etti. Burada konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez ise, şiddetin; töre, namus, gelenek gibi kılıflarla normalleştirilmeyecek acımasız ve aşağılık bir eylem olduğunu dile getirerek, "Ne yazık ki günümüz toplumunda şiddet gören kadınlar, aileyi küçük düşürme ve toplum içinde rezil olma kaygısı ile susturulmakta, maruz kaldığı şiddet normalleştirilmektedir. Ancak ahlaki ve insani olmayan şiddetin toplum tarafından duyulması değil, kadına şiddete yönelmektir. Bizler bu durumun asla normal bir durum olmadığının bilincinde olmalıyız. Hukuki ve insan haklarımızı bilmeli ve şiddete tepki verme cesaretine sahip olmamız gerekmektedir. Yetiştirdiğimiz evlatlarımızı da bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Ancak bir toplum bu şekilde değişir" dedi.

Toplumu değiştirecek anahtarın kadınlar olduğunu ifade eden Bilmez, "Kişi kendine ne kadar değer verir, saygı gösterirse yaşadığı toplumda o kişiye o kadar değer verir ve saygı duyar. Kendini olduğu gibi kabul eden, kendini olumlayan, kendine saygı duyan, özgüveni yüksek kadınlar olmayı başardığımız an huzurlu, güçlü ve sağlıklı bir toplumu inşa etmeyi başarmışız demektir. Allah'ın bize bahşettiği değerin, gücün, fıtratımızda var olan bu cevherin farkında olalım ve layıkıyla sahip çıkalım" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Abidin Göksoy da, kadına yönelik şiddetin; fiziksel, cinsel, psikolojik acı ve ıstırap veren veya verebilecek olan bu tür eylemlerde tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma olduğunu belirterek, "Kadına şiddetin nedenlerine baktığımızda; biyolojik nedenler, psikolojik ve sosyal nedenler ile ekonomik nedenlerden oluştuğunu görmekteyiz. Şiddet çeşitlerini incelediğimizde ise psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel şeklinde unsurlar ön plana çıkmaktadır" dedi.

Kadına şiddetle mücadelede devletin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ciddi anlamda çalışmalarının olduğunu ifade eden Göksoy, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol imzalanmış, kadına şiddetle mücadelede ilgili kurumlara eğitim verilmiştir. Böylece ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar, merkezde ve taşrada kendi paydaşları ile işbirliğine giderek kadına yönelik şiddetle ilgili mücadele etmektedirler" ifadelerine yer verdi.

Drama gösterimi ile devam eden program, Psikolog Ayşe Çörtük tarafından verilen konferans ile sona erdi.

Programa Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve kadınlar katıldı.

Kadına şiddeti panoya yazdılar

AK Partili kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek için yürüyüş yaptı

KARABÜK - AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünden başlayan ve şehir merkezinde tur atıldıktan sonra parti binası önünde sona eren yürüyüşte kadınlar, "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz", "Sevgi şifadır", "Sesimizi sende duy" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş de destek verdi. Milletvekilleri ve kadınlar, oluşturulan panoya da kadına şiddete dikkat çekmek için "Emine Bulut'lar ölmesin artık", "Çok şiddet gördüm son verilsin artık Meclis", "Kadına şiddete hayır", "Kadına şiddet toplumsal hastalıktır", "Aile toplumun özüdür", "Kadın Allah'ın emanetidir" gibi yazılar yazdı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Naime Öksüzoğlu, AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve 'dostlar alışverişte gözüksün' misali buluşmalar için toplanmadıklarını söyledi.

17 yılı aşkın iktidarlarında, her daim ortaya koydukları samimiyet ve sorumluluk bilinciyle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Öksüzoğlu, "'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Bu dönem içinde, gerek partimiz gerekse kurulan tüm hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabaları apaçık ortadadır. Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Hal böyle iken her 'kadın' konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir" dedi.

Herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ettiklerini aktaran Öksüzoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının,köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Partili kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz."

Diyarbakır'da HDP il Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin taleplerinin karşılanması için dürüstçe adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Öksüzoğlu, "Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günü ise, sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, yeryüzünde sözde gelişmiş topluluklar kendi ülkelerindeki islamofobya örneklerine, inanç ve yaşam özgürlüklerine ilişkin saldırılara karşı durmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Keşanlı kadınlar şiddete karşı yürüdüler

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşanlı kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir araya geldi. Şiddete karşı tek yürek olan kadınların, "kadına şiddete hayır" sloganları şehrin sokaklarında yankılandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşü, Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bugün yapıldı. Şehitlik Parkı'nda başlayan yürüyüş ile beraber sloganlar atarak ilerleyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar kadına şiddete olan tepkilerini bir kez daha yüksek sesle dile getirdi. Kortejin içinde bulunan erkek katılımcılar da kadınlara destek verdi. Korteje katılan erkek katılımcılar da kadınlara destek verdi.

Çevreden geçen vatandaşların alkışlarıyla destek oldukları kadınların oluşturduğu kortej, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nın önüne geldi. Burada yapılan saygı duruşu ve okunan İstikal Marşı'nın ardından basın bildirisi yapıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Öcal tarafından yapıldı. 25 Kasım'ın tarihisel sürecine dair açıklama yaparak sözlerine başlayan Öcal, şunları dile getirdi "1985 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için Uluslararası Mücadele Günü ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren kadına olan şiddetin azalmadan devam ettiğine şahit oluyoruz. Kadına şiddet hayatın her safhasında ne yazık ki var, bazen sözle bazen şiddet ve tecavüzle. Daha da kötüsü sıkça rastladığımız kadın cinayetleri gün geçtikçe artıyor. Unutmamalıyız ki kadına şiddet olan bir toplumda medeniyetten söz edilmez. Kadınlar; eştir, candır, yoldaştır, annedir, en önemlisi onlar bir insandır."

Öcal'ın konuşmasının ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi yöneticisi Nasip Çakır tarafından okunan "Hayatın İçinde Kadının Yeri" adlı şiirin ardından program son buldu.

Karesi Kent Konseyi'nden 'Kadın Medeniyettir' etkinliği

BALIKESİR - Balıkesir'de Karesi Kent Konseyi Kadın ve Aile Çalışma Grubu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Etkinlikte Mimus Performans Sanatları Atölyesi sanatçıları da canlı heykel performans yaptı.

"Kadına Saygı Medeniyettir" sloganıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekilen etkinlikte konuşan Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu "öfkemizi kontrol altına" alalım çağrısında bulundu.

Etkinlikte bir açıklama yapan Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu; "Bugün burada kadına saygı adına toplandık. Şiddet kelimesini gerçekten kullanmak istemiyoruz bugünden itibaren. Kadına şiddet hiç hoş değil. Öfkemizi kontrol altına alalım. Şiddet gösterdiğiniz kadınlar asıl saygı gösterilecek kadınlar. Bunlar sizin anneniz, kız kardeşiniz, eşinizde olabilir. Aslında söylenecek çok şey var ama aslında söylemenin de bir anlamı yok. Kadın bir çiçektir ve çiçeğimize sahip çıkalım" dedi.

-AK Parti kadın kolları kadına şiddete hayır dedi

ÇANKIRI - Kadına yönelik şiddete hayır demek için Çankırı'da AK Parti Kadın Kolları tarafından yürüyüş düzenlendi.

Çankırı AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadına şiddete hayır yürüyüşü için Çankırı Belediyesi önünden Parti binasına kadar yürüyüş yapıldı.

Yapılan yürüyüş sonrasında İl Başkanlığı önünde açıklama yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Melike Gayret Çilhan, "Bugün "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü Biz akkadınlar olarak aşağıdaki çağrımızı sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere, 81 ilimizde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve "dostlar alışverişte gözüksün" misali buluşmalar için toplanmadık. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile, ülkemizde ya da yurtdışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. "Kadınlara Karşı Ayrımcılık Irkçılıktan Beterdir" diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklama sonrasında etkinliğe katılan parti üyeleri tarafından parti binası önünde duygu ve düşüncelerini, oluşturulan panoya yazdılar.

