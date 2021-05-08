Türkiye Kadın Milli Takımı, plaj voleybolu olimpiyat elemelerinde final etabına kalamadı
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Türkiye Kadın Milli Takımı, plaj voleybolu olimpiyat elemelerinde final etabına kalamadı

Türkiye Kadın Milli Takımı, plaj voleybolu olimpiyat elemelerinde final etabına kalamadı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu'nda 6. olan Türk Kadın Milli Takımı, Hollanda'daki final etabına kalamadı.

Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Avrupa'dan katılacak takımların belirleneceği CEV Kıta Kupası (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu'nda 6. olan Türk Kadın Milli Takımı, Hollanda'daki final etabına kalamadı.

İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu, beşincilik maçında Slovenyalı rakipleriyle oynadıkları 2 maçı da kaybetti.

İlk 5'te yer alacak ekiplerin 23-26 Haziran'daki Hollanda'daki finalde mücadele etme hakkı kazanacağı organizasyonda kadınlar finalinde Polonya ile Yunanistan bugün karşılaşacak. Kadınlarda Finlandiya üçüncü, Çekya dördüncü, Slovenya da beşinciliği elde ederken altıncı sıradaki Türkiye'yi Sırbistan ve Belarus izledi.

Erkeklerde heyecanın devam ettiği organizasyonda Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikililerinden oluşan Türk Milli Takımı, bugün yarı finalde Slovenya ile karşılaşacak.

Erkeklerde final müsabakaları yarın oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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