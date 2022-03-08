Türkiye, kadın buluşçuların artış hızında dördüncü

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, reel sektörde kadın ağırlığının her geçen gün artış gösterdiğini belirterek, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) 2022'de yayınlanan verilerinde bir önceki seneye göre kadın buluşçuların artış hızının başında İspanya, sonrasında Çin ve Güney Kore gelirken, Türkiye ise dördüncü sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Adres Patent'ten yapılan açıklamaya göre, birçok ürünün ticarileşmesinde önemli bir yere sahip olan kadın buluşçular, katma değerli üretimlerde de kendisini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, WIPO verilerinde özellikle Uluslararası Patent (PCT) başvurularının yer aldığı kısımda toplam başvurular içerisinde kadın buluşçuların oranının 2006'da yüzde 16,5 olduğunu hatırlattı.

Yıllar geçtikçe bu oranın kademeli artış gösterdiğinin altını çizen Akbulut, "2021 PCT başvurularını ele aldığımızda kadın mucitlerin oranı yüzde 35'e ulaştı. 2020'de bir önceki yılı göre ülkeler özelinde yapılan kadın buluşçuların gerçekleştirdiği başvurularda artış hızı oranı olarak İspanya başı çekti. Sonrasında Çin ve Güney Kore gelirken, Türkiye ise dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye'yi Fransa, Amerika, İsrail takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Akbulut, verilerde kadın mucitlerin başvurularının yüzde 17'sinin bireysel, yüzde 24'ünün kamu araştırma kuruluşları, yüzde 23'ünün üniversiteler, yüzde 16'sının çalıştıkları iş yeri aracılığı ile yapıldığını belirtti.

Biyoteknoloji ve organik kimyada yapılan başvuruların yüzde 60'ı kadınlardan

Adres Patent Genel Müdürü Akbulut, birçok kurumun kadın buluşçuların sayısının artırılması yönünde çalışmalar yaptığını belirtti.

Geçen yaz WIPO kadın buluşçuların sayısının arttırılması için "Kadınları Teşvik Etme Kalkınma Gündemi Projesi"nin çalıştayını gerçekleştirdiğini hatırlatan Akbulut, bu proje sayesinde belirlenen ülkelerden özellikle Umman, Pakistan ve Uganda'da kadın mucitlerin patent sistemi konusundaki farkındalıklarının arttırılmasının amaçlandığını ifade etti. Bu tarz çalışmaların Türkiye'de yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Akbulut, reel sektördeki oyuncularla, sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü bildirdi.

Kadın mucitlerin özellikle, biyoteknoloji, ilaç, organik kimya, biyolojik malzemeler gibi alanlara yönlendiğini aktaran Akbulut, "Bu sektörlere yönelik geliştirilen ürünlerin yüzde 30'unda kadınların imzası var. Ayrıca biyoteknoloji, ilaç ve organik kimya alanlarındaki yapılan patent başvurularının yüzde 60 kadınlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.