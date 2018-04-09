Türkiye Kadar Mülteciye Ev Sahipliği Yapan Başka Bir Ülke Yok"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Acil Durum ve Rehabilitasyon Bölümü Direktörü Dominique Burgeon, "Türkiye'nin Suriyeli mültecilere karşı misafirperverliğini ve çabalarını kabul etmemiz gerek. Türkiye kadar fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan başka bir ülke yok." dedi.

Burgeon beraberindeki heyetle, FAO ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında Osmaniye'deki Suriyeliler için inşasına başlanan sera alanında incelemede bulundu.

Serayı çok beğendiklerini ifade eden Burgeon, "Öncelikli hedefimiz, insanların gıda güvenliğini ve geçim kaynaklarını iyileştirmek. Bugün buraya geliş amacımız tam da budur. Suriyeli mültecilerle bir araya gelmek, onlarla görüşmek ve düşüncelerini öğrenmek. Bugün burada bunu yapacağız. Dana önce Gaziantep'teki kamplarda da bunu yapmıştık. Bu konuda hükümet yetkilileriyle tam bir iş birliği içindeyiz." dedi.

Türkiye'ye geleli sadece bir gün olduğunu ancak yapılan işleri görünce çok etkilendiğini belirten Burgeon, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriyeli mültecilere karşı misafirperverliğini ve çabalarını kabul etmemiz gerek. Türkiye kadar fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan başka bir ülke yok, yaklaşık 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu konuda gerek Türk hükümetiyle gerek Türk halkıyla iş birliği içinde olmaya çalışıyoruz. Buradaki kampı ziyaret ettim ve çok etkilendiğimi söylemem gerek. Bu bağlamda insanların geçim kaynaklarını iyileştirmek için Türk hükümetiyle birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Bir diğer amacımız da insanların beslenmelerini çeşitlendirmek. Bu amaçla burada kurulacak serada salatalık, domates ve çeşitli sebzeler yetiştirilecek. Böylece Suriyeli çocuklar arasında sıklıkla görülen kötü beslenme en aza indirilmeye çalışılarak besinlerin çeşitlendirilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca birçok Suriyeli yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Onlara farklı geçim kaynakları inşa etmeye çalışıyoruz."

Geliştirilen bu projeler kapsamında diğer ülkelerdeki kampları da ziyaret etme şansı bulduğunu ifade eden Burgeon, " Avrupa değil ama Afrika'daki birçok kampı ziyaret etme fırsatım oldu. Türkiye'dekilerle kıyas dahi edilemezler" ifadesini kullandı.