Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan milli takım kampına ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, İsrail'in Tel Aviv kentinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını Edirne'de sürdüren Olimpik Kadın Judo Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Sezer Huysuz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıracak İsrail'deki organizasyon öncesinde gerçekleştirilen kampı ziyaret ederek, milli takım koordinatörü, antrenörler ve milli sporcularla bir araya geldi.

Azerbaycan, Gürcistan ve Kosova kadın milli takımlarının da yer aldığı ortak kamptaki çalışmalar hakkında bilgi alan Huysuz, sporculara başarı diledi.

Millilerin olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten Huysuz, sporculardan olimpiyat yolundaki müsabakalara iyi motive olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur