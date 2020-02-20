Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'dan ziyaret

20.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:38

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judoda elde edilen başarıyı daha ileriye taşımak için çalıştıklarını bildirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Huysuz beraberindeki heyetle Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huysuz, aktif lisanlı sporcularıyla judoda dünyada söz sahibi olduklarını belirterek, "Ülkemizde judo branşında kulüp sayısının artması başarının da artması demektir. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Yılmaz ise sporun her alanında markalaşmak istediklerini aktardı.

Belediye bünyesindeki branşlara judoyu eklediklerini vurgulayan Yılmaz, federasyonla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almak istediklerini kaydetti.

Ziyaret, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA