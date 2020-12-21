Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Vali Atay ile Düzce için judoyu görüştü
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Vali Atay ile Düzce için judoyu görüştü

21.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:37
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Vali Atay ile Düzce için judoyu görüştü

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Düzce'de yaptığı bir dizi ziyaretler kapsamında Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından makamında kabul edildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Düzce'de yaptığı bir dizi ziyaretler kapsamında Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından makamında kabul edildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dünya Kooperatif Günü ve Haftası'na denk gelen ziyarette başkan Huysuz, Düzce Judo ve Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile ilgili projeleri Vali Atay ile paylaştı.

Huysuz, ziyaretler kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Düzce Ticaret İl Müdürlüğü ile Düzce İl Genel Meclisi yetkilileriyle de bir araya gelerek, judonun il genelinde yaygınlaşmasına yönelik ikili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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