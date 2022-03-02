Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret - Haberler

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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Huysuz ve judo antrenörü Murat Gemalmaz, başkent ekibine kulübün merkez binasında nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede başkentin güzide kulübünün judo branşında faaliyet göstermesini umut ettiklerini kaydeden Sezer Huysuz, "MKE Ankaragücü'nün judo camiasına büyük heyecan kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda günün anısına Huysuz, sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'ya federasyon plaketini takdim etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret

AA / Fatih Çakmak - Spor

MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Türkiye, Judo, Spor, Haberler

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